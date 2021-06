Jean François CHOLLET

Faites de votre événement un succès !

Cet accompagnement sur mesure vous y aidera afin de permettre aux artisans de présenter et mettre en valeur leurs produits et leur savoir-faire.

Vous pourrez profiter de conseils ou d'un accompagnement technique, selon vos besoins et attentes.



Les Plus

Être appuyé par un partenaire expert dans l’organisation d’événements commerciaux et artisanaux.

Sécuriser l’identité artisanale du marché ou de la foire.

Créer une brocante ou une foire « clé en main ».



Consulting

Prestation plus particulièrement proposée aux communes, communautés de communes, associations ou pays.

L’évènement organisé doit cibler en priorité les artisans, il sera également ouvert aux agriculteurs et artistes libres