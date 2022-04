Ancien Sommelier de formation, je me suis reconverti vers un métier restant en contact avec la clientèle...

En effet, victime d'un accident de la route en octobre 2008 et ayant une prothèse d'épaule droite (je suis gaucher !) Seule Entreprise m'ayant encouragé et accepté, la SNCF m'a reçu et formé à mon nouveau métier d'agent d'accueil et de vente en Gare sur le réseau IDF.

Détrompez vous et halte aux préjugés, comme le sommelier , il y a beaucoup de tâches à réaliser que le public ne voit ou ne sait pas... et ce n'est pas une activité professionnelle de "feignants", "grèviste" et autre "incapable" comme entendu dernièrement...

Cela étant dit très content d'avoir changé de voie et je m'investi quotidiennement dans mon nouveau métier, tachant de faire avancer les choses vers le positifs et l'amélioration pour tous...



Jean François Collin



Mes compétences :

Informatique

Informatique de gestion

Animation de formations

Animation des ventes

Gestion de stocks