Jean Francois COMTE

Responsable multilingue du cycle Lead to Cash (L2C) gérant les équipes administratives et comptables sur les zones Europe du Sud, Inde et Export. Succès démontré de l'application des techniques LEAN & SMART pour améliorer les organisations, les procédures et l'informatique. Optimise les ressources et les flux de l'activité en réduisant les coûts internes, en améliorant la performance commerciale et en obtenant une satisfaction client optimale.



COMPETENCES CLES

Manager et coacher des équipes multiculturelles internationales | Projets de transformation internationale | Résolution de crise et prise de décision | Gérer l'activité comptable & P2P - Gérer l'activité Administration des ventes | Audits internes et audits externes | Assistance à la clôture financière du siège de l'UE



Management du process Lead to cash (Administration des ventes, Logistique et Export, Activités comptables) traitant toutes les demandes liées à la vente d'équipements de laboratoire, (instruments et consommables - 50000 p.a.), service client (réparations, support, formation - 150000 p.a. et contrats de maintenance 7000 p.a.) de la création du lead (Salesforce) à lencaissement du paiement. Management d'équipes de 10-12 personnes en FR, IT, SP, PO, IN - CA de 450M€ pour 250 collaborateurs. Rattaché au département financier Europe & Inde F&A.

Réalisations :

- Réorganisation interne entre les pays pour optimiser les ressources et refonte des procédures pour assurer un traitement optimal des demandes entrantes passant de 24h-48h à 12h-24h pour la passation des commandes clients. Atteint une réduction du temps de réponse client (de 24h à 12H) 30% de réduction des litiges, 15% d'amélioration de l'objectif SLA. - Mise en place de la facturation électronique en 2013 (+90%) envoi/suivi/traçabilité des factures sur application ce qui a amélioré la satisfaction client et réduit le DSO de -14% et le coût papier interne de -60%. - Gestion de la facturation, des comptes clients, de la balance des paiements, du recouvrement, des résiliations, des litiges et des services juridiques. - Dématérialisation des messages entrants/sortants et mise en place de systèmes d'IA pour la partie L2C et P2P (Purchase to Pay) utilisant la technologie OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) suivi d'activité (cartographié avec Salesforce), réduction des dépenses de papier et de stockage (60%).

- Pilotage du projet de transfert d'activité vers l'Inde avec formation et suivi quotidien : étude des thématiques à transférer (e-business, e-procurement, Commandes de formation), revue de processus, formation, accompagnement quotidien, et Go-live- reporting hebdomadaire, des corrections de bogues système plus rapides générant une satisfaction client et un SLA accrus (75 % à 90 %).

- Suivi des audits internes et externes (EY/Deloitte/PWC), utilisation de la plateforme Soxhub (100% de réussite).

- Projets de transformation à l'international : E-business - E-procurement SAP4/Hana - Process Review Europe/WW (JIRA / Smartsheet / Confluence).