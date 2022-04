Jean-François CONTART

Issu du monde de l'informatique (1er magasin revendeur Apple de Lille), je co-fonde en 2002 AxeAsie©, société de relations internationales avec l'Asie et prend la direction d'AxeWeb©, filiale informatique au service d'AxeAsie©. Par ce biais, je dirige la réalisation de sites de vente et d'importation et lance un CMS révolutionnaire FrelonWiiiz©. Je finance aussi des services innovants commeArray qui devient en 2005 la référence mondiale de l'analyse de la langue latine (plus de 27 pays clients et 40000 membres au plus fort).



En 2008, tourné vers l'innovation, AxeWeb devient une société éditrice à part entière de jeux pour mobiles et lance la gamme baby9soft© (2009), destinée à l'apprentissage pour les enfants de 3 à 6 ans, ainsi que la référence de jeu de quiz sur tablette : TatouPho© (www.tatoupho.com 2011 appStore : http://itunes.apple.com/fr/app/tatoupho-lite-le-jeu-quiz/id431462457?mt=8 http://itunes.apple.com/fr/app/tatoupho-le-jeu-quiz-multijoueurs/id405725100?mt=8 ).



En 2009, je mets en place un projet commun iPhone / FrelonWiiiz et sors l'application KnotTie (2010) sur appStore pour essayer des cravates en direct (via la camera et la réalité virtuelle) et lanceArray ... aujourd'hui, je totalise plus de 200 000 téléchargements de l'application sur l'AppStore.



Je partage ensuite mon temps entre AxeWeb et NordCompo pour y créer un département de développement d'applications mobiles à destination des grands éditeurs français : Solar, Eyrolles, Hachette, Dunod, Bayard, Elsevier Masson, etc.



Rencontrant le succès grâce à mon expérience, NordCompo décide de créer une filiale spécialisée dans les applications multimédia mobile et fonde en 2011 Odysys©.



J'y exerce en tant d'expert et responsable des projets et deviens le Responsable Technique d'Odysys.



Coté AxeWeb, j'entame de nouveau projets éditoriaux dans le domaine du quiz communautaire.



Fin 2012, je quitte mon poste à Odysys pour rechercher de nouveaux défis. AxeAsie et AxeWeb cessent leurs activités en Asie et nous transformons la structure AxeWeb en idéMobi : société spécialisée dans les applications mobiles.



Mes compétences :

Technologies web

Technologies Mobile

Développement web

Développement Mobile ( iOS / Android )

Lexicographie Latine

Composition Typographique multilingue

Adobe (CS)

MacOS X, cocoa, objective-c

Microsoft office

Mobile applications

Mobile

xhtml

mac

iphone

ipad

apache

informatique

javascript

ios

japon

c