Jean-François CONTREMOULIN

Mon état : peintre

Quoi de plus beau que ce que la nature a créé ? Quoi de plus sensuel que le corps humain ? Quoi de plus expressif, dans la lumière qui caresse les courbes ?

Devant de telles merveilles, même avec tes pinceaux, tu te sens tout petit ! Et pourtant, l'orgueil humain te pousse à sortir tes couleurs car tu as la sensation que tu vas être capable d'égaler ces splendeurs, capable d’égaler le grain de la peau, capable d’être aussi sensuel que la lumière, et capable d’émouvoir comme la nature sait si bien le faire !

L’eau source de vie sur la surface du papier, retient tout nôtre être dans une méditation profonde qui nous transporte jusqu’à l’extase !

Je suis essentiellement peintre-aquarelliste, figuratif, mon langage expressionniste frôle l’abstraction : il traduit ma manière de ressentir les choses du monde et de la vie, et aussi la matière. Sensorielle et gestuelle, ma pratique de l’aquarelle m’est très personnelle, fondée sur un rapport puissant à l’eau et au dessin.

Je suis aussi graveur et sculpteur, et peintre avec la technique de l’huile. Ces médiums soit retiennent le geste, soit le libère, soit nous impose une ligne, un volume… Je provoque la matière et tire profit de ses cadeaux.

Mes thèmes : la femme, l’humain, la nature et les méfais de l’homme sur notre environnement.



Mes compétences :

Aquarelle

Gravure

Peinture

Sculpture