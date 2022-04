Jean Francois COUTURIER

Opticien franchisé d'un magasin LYNX OPTIQUE,pendant 8 ans, j'ai acquis une parfaite connaissance du fonctionnement d'une franchise: maîtrise des outils proposés par l'enseigne et des services. Mes qualités d'écoute, mon assurance relationnelle et mon souci du service client m'ont permis de développer le chiffre d'affaire du magasin et d'assurer une meilleur rentabilité grâce à mes qualités de gestionnaire.



Mes compétences :

Gestion

Responsable de clientèle

Responsable d'équipe

Parfaite connaissance des réseaux de soins