Jean-François D'ALBERTO

Officier supérieur, titulaire de la qualification de logistique opérationnelle du 3° degré spécialiste du soutien des opérations extérieures des armées et animateur scientifique en astronomie.

Domaines concernés : maintenance des équipements, approvisionnement, acheminement.

En retraite depuis 2013, je continue à temps partiel cette activité en qualité d'ESR. je peux aussi être disponible pour mener des fonctions de consultant, dans tous les domaines qui touche le Défense et en particulier sur la maintenance des équipements.Je suis également disponible pour faire de l'animation scientifique grand public en astronomie.

Astronome amateur, animateur conférencier et administrateur d'un club d'astronomie ( Breuillet 91, http/astrobreuillet.free.fr.)

25 Conférences dans les thèmes suivants :

- Astronomie générale,

- Cosmologie,

- Exobiologie,

- Planétologie,

- astronautique.

Organisation de séances d' observations de nuit comme de jour et initiation à la mise en œuvre d'instruments.



Mes compétences :

maintenance des équipements

logistique opérationnelle

animateur en astronomie

Maintenance

Astronomie