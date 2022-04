Jean-Francois DACQUIN

Passionné par l'alimentation animale, j'aime avoir de l'autonomie et des responsabilités.

Je suis responsable de région"hauts de France" pour un fabricant de minéraux et des solutions nutritionnelles breton. ( Filiale du groupe le gouessant)

Travaillant avec les éleveurs directement, nous avons développé une démarche simple mais radicale basée sur la couverture des besoins des animaux.

Notre progression constante et exceptionnelle dans ce contexte, est le fruit de bonnes performances chez nos clients, mais aussi d'une bonne équipe de passionnés.

Encore trop peu connus, nous sommes basés régionalement à Calonne sur la lys ( dép. 62).

Mon objectif sera d'assurer notre développement en harmonie entre les clients éleveurs "fabricants" et des technico-commerciaux que nous recherchons en ce moment.( 1 en porc et 1 en bovin sur 2019)