Soudeur de métier avec plus de 20ans d'expérience, j'ai pu développer mes compétences en soudure et en tuyauterie au cours de nombreux chantiers.

Attiré par la création et le mariage des matières (inox, bois, verre, pierre, ...), j'ai lancé mon activité de création et prestation de service en soudure en 2011.

La création personnalisée est pour moi la chose la plus intéressante et motivante!



Mes compétences :

Soudure

Création