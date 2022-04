Né en 1972, Jean-François Daures commence en 1991 ses études d’architecture à l’école d’architecture de Montpellier, et occupe plusieurs emplois en agence d’architecture et maquettisme et au Conseil Général de l’Hérault à la Direction des Bâtiments et Collèges Départementaux. Il obtient en 1996 une bourse Erasmus, et pars à la Technische Universteit de Delft aux Pays-Bas. Finaliste des concours Housing Générator ’96 et Cim’béton 97, il obtient une bourse spéciale du gouvernement Néerlandais pour poursuivre ses études à Delft en 1997/1999. En 1999/2000, il travaille dans une agence à Delft (Hebly & Theunissen). Il est chargé de différents audits d’urbanisme sur plusieurs villes.



De retour en France en 2000, il valide son diplôme d’architecture et obtient le prix de la création d’entreprises de technologies innovantes du Ministère de la Recherche pour le projet « Nomade® », breveté en 1998 pendant ses études ; Une installation sanitaire autonome d’un genre inédit.



Il crée le cabinet « Vision® » en mai de cette année.



En 2002, il cède les brevets « Nomade® » à un groupe industriel (Groupe Maillard Industrie) qui industrialise ce produit.



Il dépose brevets et marques pour un système de murs composites à base de végétaux « Végétalis® » et, soutenu par la Région L.R, il crée en 2004 la société Alésienne Greenwall S.A.S pour industrialiser et commercialiser ce procédé.



La mise sur le marché en 2005 des installations sanitaires « Nomade® » réalisées dans une usine spécifique où a été importée une technologie unique en Europe dans le roto-moulage qui autorise la fabrication de pièces plastiques comprises dans une sphère de diamètre 6 mètres. Le Nomade est produit par une nouvelle division industrielle au sein du Groupe qui emploie 14 personnes en 2009.



En 2007/2008, la jeune Entreprise Innovante Greenwall a mis en place pour le compte de grands groupes commerciaux, de promoteurs constructeurs et de collectivités territoriales près de 10.000 m2 de murs végétaux à ce jour : Elle réalise ainsi un chiffre d’affaires signées proche du million d’euro en 2009. Cette société emploie 7 personnes à ce jour.



il est lauréat de la consultation Internationale lancée par Louis VUITTON pour la création d’un laboratoire d’architecture végétale sur le toit du siège de la marque, rue du Pont-Neuf à Paris. EN 2010, la société Milanaise Peverelli installe sur la façade du centre commercial du groupe Auchan à Milan Fiordaliso, le plus grand mur végétal du Monde d’une surface dépassant les 1.300 m2.



A la demande des éditions Eyrolles à Paris, il publie en 2011 un premier ouvrage intitulé «Architecture végétale». il se consacre pleinement à l'architecture avec son agence VISION créée en 2000 et il vient de livrer cinq bâtiments innovants : Le projet d’aménagement de la Grotte de la Salamandre (30) ouvert depuis Juin 2013 qui reçoit le1er prix du palmarès ARFOBOIS 2013. Un office de tourisme à ossature bambous végétalisé et recyclable complète l'ensemble à St Privat de Champclos (Gard).



Il livre en 2013 de deux crèches expérimentales à énergie positive pour l’association « Familles rurales » à Saint Pargoire et Saint Sériés (34). Ces équipements modulables en bois sont à énergie positive pour générer un revenu (8% de rentabilité brute). Une cité scolaire à Montpezat (07) à énergie positive est réalisée en bois local, surmontée d'une toiture froide végétalisée de plus de 700M2 livrée depuis Septembre 2014.



Depuis Juin 2013, il anime une équipe pluridisciplinaire et internationale (France, Japon, Allemagne et Pays-Bas) dont le projet GREENFAB, est sélectionné dans le cadre de l’appel à projet pour végétalisations innovantes par Paris Région Lab. et en2015, il créée la SAS Archiplant promoteur d'architecture végétales et autonomes...

Sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/jeanfrancois.daures

Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/ArchitectureVegetale



Mes compétences :

Innovation

Urbanisme

Design

Architecture

Recherche

murs & toits végétaux