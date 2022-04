Jean-François DAVIERE

Apprécié par mes proches pour ma jovialité, mon intégrité, mon sérieux et mon humour, je suis de ceux dont le contact est aisé et l’amitié précieuse...



Dans le travail, je me définis comme actif, débrouillard, volontaire et peu enclin à rester impassible, notamment face aux obstacles. Même si le conflit ne paraît pas être un exercice apprécié et efficace, je ne le redoute pas ... J'envisage chaque débat de façon constructive en intégrant notamment les critiques, tant que celles -ci reposent sur des fondements solides. D'un naturel empathique, il me parait aussi normal de chercher à comprendre mon interlocuteur et son point de vue : "Nous ne pouvons apprécier que ce que nous cherchons à connaître!"



Personne n'est parfait et mon principal trait de caractère est un côté peu synthétique dans le discours et dans l'écrit. En effet, je vais au fond des choses afin d'être le plus complet possible... A ce titre, je travaille actuellement à corriger, ou contrôler, cela et je suis avide de conseils... A bon entendeur!



Mes compétences :

Commerce

Word

Excel

Organisation du travail

Communication

Autonomie professionnelle

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Conseil

Ecoute