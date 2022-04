Je me nomme Jean-François DE BONI. Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé et formé par Buc - Ressources, j'ai effectué des stages et des formations complémentaires, répertoriés dans mon curriculum vitae.

Je recherche des emplois: - d'éducateur spécialisé - intervenant éducatif - travailleur social - chef de service socio-éducatif.

Je suis intéressé par les secteurs suivants : - A.E.M.O. - Placement familial éducatif. - Maisons d'enfants à caractère social. - Hôpital de jour. - Accueils mères - enfants. - C.H.R.S. - Hébergement en logement diffus. - A. E.A.D. Services d'évaluation et d'orientation. - C.M.P.P. ...

J'apprécie le travail en équipe pluridisciplinaire et attache beaucoup d'importance aux écrits.





Mes compétences :

Tribunals

Microsoft Word

Microsoft Excel