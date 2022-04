Expérience essentiellement en milieu industriel

• Analyse stratégique des organisations et des moyens

• Conseil en technologies

• Plans de développements

• Accompagnement du changement



Recherche des causes de dysfonctionnement

• Analyse de sinistres

• Recherche des Causes et Circonstances Incendies

• Veille technologique



Mes compétences :

Expertise technique

Optimisation

Procédés industriels

Recherche

Technique