Jean-François DEBAEKE

2012-aujourd'hui: Responsable Relations contractuelles avec le STIF- GROUPE KEOLIS BRANCHE ILE DE FRANCE

2010-2012: Direction Audit interne -GROUPE KEOLIS

1999-2010: DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER ADJOINT

Effia (filiale de SNCF Participations)

CA: 100 M€ Effectif: 750 collaborateurs

Responsabilité des comptabilités générales et analytiques.

Supervision de la production des comptes sociaux, déclarations fiscales et documents financiers en conformité avec la législation et les normes du groupe.

Responsabilité de la production des documents de consolidation dans le respect des procédures du groupe SNCF Participations.

Management de l’intégration de trois filiales dans le groupe sur les plans comptable et financier (2001-2002).

Suivi du crédit management et du recouvrement.

Supervision du contrôle de gestion dans ses missions : suivi budgétaire, contrôle des coûts, élaboration des budgets.

Elaboration du budget et du plan à moyen terme en conformité avec les choix stratégiques de la direction générale.

Gestion d’un projet de refonte du système d’information de gestion.

Administratif :

Responsabilité de la préparation et du suivi du dossier juridique de plusieurs filiales (Gestion et organisation des conseils d’administration et assemblées générales, relations avec des conseils juridiques).

Responsabilité de la relation avec les commissaires aux comptes, auditeurs internes, banquiers.

De 1989 à 1998 : CONTROLEUR DE GESTION

De 1987 à 1989 : Auditeur Interne au sein de Via Transcar, société spécialisée dans le transport de voyageurs et les services aux collectivités locales.



Formation:

1986: DESS Gestion- CAAE (IAE Paris).

1985 : Ingénieur agronome (ISAB Beauvais).



Mes compétences :

Administratif

Contrôle de gestion

Directeur Administratif et Financier

IFRS

Transport

Transport de Voyageurs

Finance