Jean-François DEBARRE

14 ans de challenges et de responsabilités dans des environnements innovants et internationaux (Oil & Gas, Aéronautique, Spatial, Pharmaceutique), je suis actuellement Responsable Achat sur projet couvrant la chaine appel d'offre, passation de la commande, suivi/reporting, inspection et transport.



Mon parcours me donne l'opportunité d'évoluer en permanente avec différents services (projet, planning, cost , construction) et cultures (clients & fournisseurs internationaux), ce qui est très enrichissant et motivant pour atteindre les objectifs toujours plus exigents (Qualité/Prix/Delai).



Mes compétences :

Achat

Management

Expediting