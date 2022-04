Jean-Francois DEBROSSE

La passion des hommes et la culture du résultat m'ont permis dans le monde de l'énergie comme dans celui de l'après vente automobile de relever d'importants défis, de concevoir et mettre en œuvre des plans de retournement et de développement de business en situations complexes



De formation commerciale et marketing et de culture entrepreneuriale j'ai appris à piloter un P&L complet en tant directeur général - directeur de BU - directeur de filiale - en contexte national et international.