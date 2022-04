Jean-François DECALONNE

Selfia est spécialisée dans la conception de vêtements et accessoires facilitant l'habillage des personnes ayant des difficultés physiques ou ne pouvant plus s'habiller seules.

Rendre la dignité au patient en lui apportant autonomie, confort et plaisir de porter des vêtements actuels adaptés à son handicap



Le concept innovant et astucieux de la marque SELFIA réside dans la création même des vêtements. Développés aux côtés de personnes handicapées et avec l'aide d'ergothérapeutes, ces vêtements permettent à chacun d'être habillé selon les tendances du moment, tout en limitant les gestes douloureux. Ce concept permet à la famille, à l'aide à domicile ou à la personne elle-même de retrouver l'autonomie, de limiter la dépendance des seniors, tout en rendant la dignité aux personnes handicapées ou en perte de mobilité.



Mes compétences :

Mobilité

Vêtements