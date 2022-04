Jean-François DECORET

Mon rôle consiste à valider en avant-vente la solution informatique répondant aux besoins du client (PME, Grand compte et Administration), à élaborer, a qualifier et a rédiger l’ensemble du projet technique et service nécessaire pour l’établissement du devis ou de l’appel d’offre.

Je suis amené à réaliser des présentations de produits et à préparer et effectuer des soutenances techniques de dossiers en avant-vente.

Mon implication dans les solutions matériels et logiciels conduit à une maitrise et a une solide veille technologique (éditeurs/constructeurs) sur les solutions d’infrastructures sécurisée et hautement disponibles dans le cadre notamment de projet de Virtualisation, ERP, Archivage, Cluster de Calcul et solution CLOUD (Iaas).



Mes compétences :

Virtualisation

Ibm

Emc

PCA

VMware

Infrastructure

NetApp

Consolidation