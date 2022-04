Jean-François DECOURTEIX

Réactif et créatif j'ai des tas de projets dans ma hotte d'entrepreneur et je suis toujours à l'écoute de personnes dynamiqueś motivées concernées et qui souhaitent se réaliser et s'épanouir au travers de leurs activités professionnelles.

Depuis vingt ans SUDE COMMUNICATION développe des produits destinés à la PRIME, l'INCENTIVE et les CADEAUX.

Producteur , Editeur de musiques et de Vidéos nous avons diversifié nos offres afin de vous offrir une réponse globale à vos actions de marketing opérationnel.

N'hésitez pas à nous consulter

0033 534 418 844

jean-francois@sude.fr



Mes compétences :

auteur compositeur

création de musiques originales pour la publicité

Musique