Jean-François DELABY

Faire grandir: le maître mot de mon métier de coach.



A l'écoute des personnes et des équipes, j'ai choisi le métier de coach pour aider l'autre à trouver lui-même les réponses aux questions qu'il se pose.

Permettre le meilleur...



Dans toutes les situations professionnelles ou personnelles, je vois peu à peu, ceux qui me font confiance, découvrir ce qui était obscur, laisser sourdre une source nouvelle de vie: mieux vivre ses responsabilités, savoir gérer son temps,donner de la puissance à une équipe, trouver pour quel genre d'activité il est fait, permettre une prise de fonction paisible, choisir une orientation, résoudre un conflit ....et tant d'autres questions.



Le recours au coaching ne procède que de la volonté de mieux être pour mieux faire.

Seuls les champions font appel à un coach: vous, votre équipe, vous êtes ce champion....parlons-en.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilans de compétences

Coach

Cohésion d'équipe

Développement personnel

Enseignement

Formation

Gestion du stress

MBTI

Orientation

PCM

Relation d'aide