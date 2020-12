Jean Francois DELALEZ

Devenez partenaires des Sénioriales : http://gps.senioriales.com/



800 000, c'est le nombre de "séniors" supplémentaires chaque année en France

X 2 c'est le coefficient multiplicateur de la population "séniors" d'ici 2050

2800 c'est le nombre de personnes en liste d'attente pour la location d'un appartement aux Sénioriales

55 est le nombre de résidences Sénioriales en activité ou en cours de commercialisation...



"Les Sénioriales" : un concept innovant pour séniors actifs, offrant convivialité, sécurité et bien être. Des résidences commercialisées nues (Pinel possible) ou meublées (amortissable ou Censi Bouvard)avec des charges maitrisées, offrant à l'investisseur une sécurité accrue (carence, vacance et impayés) et l'assurance d'un investissement pérenne.



Bien que 60 à 70 % de nos résidences soient vendues à des propriétaires habitants, nous recherchons aujourd'hui des partenaires pour développer la commercialisation à des investisseurs.

Pour plus d'infos contactez-moi via Viadeo ou rendez vous pour une ouverture de compte en ligne sur notre site extranet partenaires : http://gps.senioriales.com/



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Immobilier

Conseil

Communication

Vente

Marketing

Fiscalité