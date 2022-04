Jean-François DELANOUE

Ingénieur de formation, diplômé d’un master achats et supply chain, certifié CPIM de l’APICS, je suis Supply Chain Manager.



Orienté sur l'atteinte des résultats, expérimenté dans des programmes de réduction de coûts, je suis en mesure de manager une équipe supply chain au quotidien et d’en développer les compétences à moyen et à long termes. Je participe activement à l’amélioration des performances opérationnelles et financières de l’entreprise en apportant une vision globale.





Mes compétences :

Gestion des achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Management

Logistique

Suivi des fournisseurs

Négociation

Supply chain