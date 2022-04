Jean-François DELEFLIE

Gestionnaire de copropriété depuis 1990 j ai acquis les nombreuses facettes de la profession qui est une vraie mosaïque de métiers au fur et à mesure de mes expériences professionnelles.



Actuellement directeur de l agence IMMO de FRANCE de Dunkerque Malo ( membre du comité de direction).



10 années chez GESTRIM NORD de 1990 à 2000 devenu NEXITY ou j ai repris début 2014 un poste de gestionnaire expérimenté avec une mission de renforcement et de développement avec l'animation d'une équipe.



Un court passage chez ICADE en 2000/2001 devenu IMMO de France, riche d 'enseignement et très formateur ,



Et de 2001 à 2011 chez SIGLA Groupe Pascal Boulanger en qualité de directeur métier du service copropriété pour structurer l'activité et être également acteur de la croissance interne et externe avec la recherche de cabinet d'ADB en vu de leur acquisition (également membre du comité de direction).



De janvier 2012 à début 2014 détaché chez PRO GREEN (espace vert) et PRO DOMA ( multi-service) filiale du groupe Pascal Boulanger pour aider à la consolidation de ces activités.

Suite à un souhait de ma part de réintégrer mes fonctions dans le domaine de la copropriété ou je pouvais pleinement exprimer l ensemble de mes compétences professionnels et humaines . Malgré des résultats plutôt encourageant la nouvelle direction a préféré me maintenir à ces fonctions. la politique de l entreprise ne correspondant plus à mes valeurs nos chemins se sont se séparé après presque 13 années.



Mes compétences :

Autodidact

Sens du commerce et du service client

Syndic d'immeuble

Autonome mais sachant travailler en équipe

Développement commercial

Direction d'un centre de profits