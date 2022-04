Jean Francois DELETTREZ

De 1976 à 1988 Musicien freelance ( compositeur; interprete , enseignant ) jazz ; Chanson ; Danse; Théatre ; Cirque ; Images....

De 1989 à 2000 exerce le métier de programmateur musical à Fip et à France inter à partir de 1989.

En 2001,rejoint la direction de la Documentation comme responsable du secteur achats de la

Discothèque de Radio France.

En 2004, prend la responsabilité de la programmation musicale de la Cityradio de Paris puis de France bleu 107.1.

Nommé responsable de la numérisation de la discothèque de Radio France en 2007, il est

chargé de constituer et promouvoir une plate forme numérique répondant aux besoins

transversaux des antennes du groupe Radio France.

En 2010, rejoint Fip en qualité de délégué à l’antenne et à la musique.

A ce titre, met en place les outils et les processus permettant de produire et diffuser le programme musical de Fip en numérique

En janvier 2012 il est nommé directeur des programmes de Fip.