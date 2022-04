Jean-Francois DELUOL

Artiste Peintre je suis né à VALENCE dans la Drôme.

Je suis Peintre ("3001 odyssée" ) et pour avoir mon indépendance matérielle j'ai fait des études d'éducateur spécialisé (aide à l'enfance et adoptions).J'ai participé à la re-création du service des Adoptions de la Ville de PARIS .

J'ai repris,à la retraite, mes activités artistiques:Musique, Ecriture et bien sûr Peinture. J'expose au Grand Palais dans le cadre des Salons historiques notamment lors d'ART en CAPITAL avec les "Indépendants" dont je suis sociétaire et le salon de la "peinture à l'eau et du dessin". Je reste très indépendant dans ma conception de l'ART et notamment de la Peinture . Mes Maîtres sont DE CHIRICO et DERAIN .Je suis passionné de Musique classique et notamment d'Opéra ! Site et blog à "3001 odyssée"... Je fais partie du "Comité de défense des Artistes du Grand Palais". J'aimerais trouver un grand espace à PARIS pour organiser un retrospective personnelle significative !