J ai 43 ans et je suis dans la visite médicale depuis 1997, ceci me permet, aujourd hui, d avoir une excellente vision stratégique et opérationnelle du business sectoriel.

J ai une expertise de l hopital, de la pharmacie et de la médecine générale , également une expérience de coaching avec plusieurs VM de ville.



Mes compétences :

Pack office

Communication

LEADERSHIP