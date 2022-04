Jean-François DEWEZ

Humaniste, je considère l'entreprise comme indissociable des gens qui l'animent et qui lui donnent corps.

La démocratisation et le développement de la culture dans son grand ensemble, le spectacle et son accès au plus grand nombre, à commencer par les enfants, les rencontres et l'audace artistique sont pour moi de vraies priorités et des valeurs fortes que je défends.

Je vous invite à consulter le site du PACBO, centre culturel et salle de spectacle que j'ai le grand plaisir de dirigerArray