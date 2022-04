Jean-Francois DOUAY

M. Arnaud Faivre et moi même ont créé notre entreprise d'achat et vente de véhicules neufs et d'occasion.

Depuis Mai 2017, JFA Motors SAS achète et vend des véhicules neufs et d'occasion sur le Bassin d'Arcachon.

Président de la société et essentiellement dédié à l'administration comptable et fiscale de l'entreprise je m'occupe de toute la partie administrative mais je participe également à l'achat et la vente des véhicules.



Mes compétences :

Management (organisation,recrutement,formation)

Trésorerie (saisie,Rappro,Prévisions)

Relations avec les C.A.C.

Compta tiers (saisie, suivi,facturation, reporting

DEB / DES

Suivi budgétaire

Déclarations Fiscales

Bilan (Etafi)

Reporting aux normes IFRS

Opérations d'arrêtés mensuel et annuel

Gestion des comptes de paie et sociaux

Gestion des immobilisations

Révision des comptes

Services Management

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Access

International Financial Reporting

IBM AS400 Hardware

Enterprise Resource Planning

Business Objects