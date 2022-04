Jean-François DUBREUIL

Après un diplôme en stratégies de communication internationales, 4 périodes professionnelles avec autant d'expériences:



. 2 années en tant que chef de projet digitaux : rigueur, délais, budget !

. 6 ans en collectivité territoriale (Conseil régional de Bourgogne) en tant que chef du service communication digitale : marketing territorial, communication corporate, relation citoyenne, relations publiques et relations presse

. 8 ans en management des activités de la communication clients du Groupe APRR (Autoroutes EIFFAGE) : marketing opérationnel, communication commerciale et développement des marques.



. Depuis 2014, Directeur de communication freelance : externalisation de la communication des entreprises, conseil en stratégie de communication, accompagnement opérationnel, transfert de compétences et formation



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Communication opérationnelle et marketing dir

Conseil en communication

Communication

Publicité

Relations Presse