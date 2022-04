Jean François DUCLOS

Je suis guérisseur ( je préfère ce terme à celui de magnétiseur car j'essaye aussi auprès de mes patients de leur faire comprendre le besoin de guérir l'âme pour que les cellules meurtries de leurs corps retrouvent leur vitalité ) et sourcier.



Dans les deux cas je privilégie mon intuition qui fait appel aux ressentis plus que l'utilisation d'une véritable technique de guérison, que j'ai appris tout de même par ailleurs.



Notre corps est une extraordinaire machine dont nous ne soupçonnons pas l'importance tellement nous sommes habitués à lui sans réfléchir à son fonctionnement, cet amas d'atomes en provenance de l'univers qui fait de nous des êtres aussi âgé qu'une étoile.



En réalité nous ne voyons que l'enveloppe externe mais dans son intérieur s'y trouve un monde vivant, qui évolue, se modifie, se transforme à chaque instant, en permanence et tout au long de notre vie.



Et les émotions qui émaillent cette vie viennent perturber cette belle et merveilleuse mécanique quantique et font de ce joyau une machine de souffrance.



Alors soigner ne se résume pas à faire disparaître les effets mais surtout à éradiquer les symptômes pour ne plus qu'ils se reproduisent.



Et la compréhension du mécanisme par le patient de cette démarche réveille chez lui des facultés d'autoguérison, celle que nous avons tous comme potentialité de naissance.



Voila résumé la philosophie de ma démarche de soins qui n'omet pas pour autant la pratique directe de mes qualités et pouvoirs de guérisseur.





Mes compétences :

Insomnie et troubles du sommeil

Douleurs musculaires : Crampes, Courbature, déchir

Recherche de sources

Maux de tête : Migraine, maux de tête, Acouphène,

Douleurs articulaires : Arthrose, Arthrite...

Problème sexuel

Medecine de l'habitat

Fatigue

Douleurs : Sciatique, Lombalgie, Hernie discale, R

Nervosité

Trouble digestif, constipation, colites, Diarrhée,

Douleurs dans les membres : les bras et jambes d'o

Maladies de peau : Eczéma, Acné, Herpès, P

Troubles respiratoires

Dépression, Stress, Anxiété, Angoisse, Mal être gé

Douleurs au ventre et problèmes digestifs