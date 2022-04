Jean-François DUCOING

De formation juridique et Sciences Po, je contribue, en tant que directeur juridique adjoint puis directeur adjoint de la régulation, à la structuration de nombre d'activités de Réseau ferré de France (RFF) : modalités commerciales, techniques et juridiques d'accès au réseau ferré, dans un contexte d'ouverture à la concurrence et de régulation. Mon activité emporte une forte implication auprès des services opérationnels, de la direction générale et dans le management d'équipes, y compris pour dans la réorganisation de l'entreprise dans le cadre de la réforme ferroviaire. J'ai également une expérience confirmée dans la conduite de projets européens.



Mes compétences :

Droit

Régulation industielle

Conduite de projet

Public Key Infrastructure