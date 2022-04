Jean-François DUQUET

Actuellement freelance pour Itélé, ASO, Globecast et France24, j'ai débuté dans l'audiovisuel en 1993 en travaillant trois ans dans un laboratoire de maintenance caméra. J''ai ensuite intégré "Télédiffusion De France" puis "Cognacq-Jay Image" afin de préparer et exploiter le lancement de "La Chaine Météo". Trois ans plus tard je démissionne pour travailler comme freelance à L'équipe TV, ASO, Royale Production, Canal+, Itélé...



-UPLINK. (Itélé / Canal+ / France24 / Globecast Reportage)

-TECHNICIEN -VIDEO HF (Canal+ / Itélé / Royal Productions / ACS France)

-INGEVISION (Itélé / La Chaine Météo)

-MAINTENANCE CAMERA (ASO "Rallye Paris Dakar" / Station Technique Sony)

-CADREUR TETES ROBOTISEES (Itélé / La Chaine Météo / L’EquipeTV)

-OPERATEUR MAGNETO (Itélé / La Chaine Météo / L’EquipeTV)

-MISE EN IMAGES (La Chaine Météo)

-OPERATEUR SON (La Chaine Météo / Assemblée National)



Mes compétences :

UPLINK

INGEVISION

CADREUR SUR TETES ROBOTISEES

TECHNICIEN VIDEO HF

MAINTENANCE CAMERA