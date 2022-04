Jean-Francois ELISSALDE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Au début de ma carrière, j'ai choisi de faire partie d'équipes exécutant la mise en œuvre de l'armement sur les avions de l'aéronautique navale.

J'ai donc commencé par être équipier jusqu'à devenir chef d'équipe (une dizaine de personne).



J'ai ensuite bifurqué dans un autre domaine de l'armement : les études et l'expérimentation.

Ce domaine m'a permis de travailler en collaboration avec du personnel de la Direction Générale pour l' Armement ainsi que divers industriels liés à l'armement.

Cela m'a également permis d'accroitre mes connaissance en sécurité pyrotechnique en suivant des stages de sensibilisation et d'application à la pyrotechnie.



Mes compétences :

Sécurité pyrotechnique

mise en oeuvre des systèmes d'armement