Jean-François ESCALA

Les données personnelles occupent une place de plus en plus importante dans les entreprises et les administrations (fichier clients/administrés, cybersurveillance des salariés, transformation digitale...).



Or, le cadre légal change : Un règlement européen (le "RGPD") succède à la Loi Informatique et Libertés. Les obligations des professionnels évoluent sensiblement et le niveau des sanctions explose !



Alors que 85% des entreprises ont une stratégie digitale, 97% n'ont pas de plan de mise en conformité avec le nouveau règlement !



Faites de la conformité Informatique et Libertés un levier pour accompagner la croissance de votre activité plutôt qu'une source de risque.



Mes compétences :

Droit des affaires

Distribution

Industrie

Propriété intellectuelle

Droit