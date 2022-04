Jean-François ESNEE

Depuis 2005, je suis Consultant Senior au sein du Cabinet BMC Consultants (Rennes-Quimper),aprés une expérience de 20 ans de développement commercial , management de centre de profit ou de Direction Générale dans des métiers variés essentiellement autour de la filière agro-alimentaire et élevage.



Présent sur le Grand-Ouest depuis plus de 25 ans, notre Cabinet accompagne ses clients:groupes industriels, PME, entreprises des services,acteurs socio-économiques... dans leurs réflexions et besoins en Ressources Humaines :

Recrutement - Evaluation des compétences - Mobilité interne.



Les consultants de notre cabinet allient une longue expérience en milieu professionnel et la maitrise des méthodologies qu’ils mettent au service de nos clients et candidats dans une démarche de qualité globale : écoute, proximité, engagement sur le résultat et respect de la déontologie.









Mes compétences :

Recrutement

Évaluation des compétences

Accompagnement