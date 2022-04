Jean-Francois EYMARD

HOMEOS, société spécialisée dans le confort de l'habitat, du tertiaire et de l'industrie. Homeos propose des solutions innovantes qui permettent aux occupants de bénéficier d'un confort absolu (régulation en température et humidité de l'air renouvelé en permanence) et ce avec un coût de fonctionnement inégalé par rapport aux solutions traditionnelles. HOMEOS travaille essentiellement avec des architectes, Bureaux d'Etude et Maîtres d'Ouvrages qui souhaitent offrir a leurs clients des solutions technologiquement et économiquement viables et pérennes.

