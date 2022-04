Jean Francois FAIVRE

Assurer le support des offres de service ECONOCOM - ECS de son environnement technique et en être le référen et le /représentant auprès de la Direction des Services et des autres entités



Activités:

Support logiciel de 3 ème niveau

- Assister les techniciens dans le cadre de l’escalade opérationnelle

- Intervenir en clientèle selon la criticité du problème

- Escalader l’incident auprès du support des éditeurs/constructeurs en cas de non-résolution

- Assister les clients en direct (liés par un contrat spécifique) par mail/téléphone à la résolution d’incidents sur leurs logiciels/matériels

- Réaliser le reporting des activités de support .



Transfert de connaissances et animation de formations

- Elaborer et mettre à jour des modes opératoires/des procédures et enrichir une base de connaissances accessible aux techniciens .

- Suivre des formations sur son environnement auprès des éditeurs/constructeurs

- Construire des supports de cours adaptés aux problématiques des techniciens à partir des documents remis lors de ces formations

- Animer des formations auprès des techniciens sur son environnement

- Identifier et proposer de nouveaux besoins de formation



Mise en œuvre de prestations de services en tant que représentant du Support

- Participer à la gestion technique des projets d’ingénierie complexes en relation avec les chefs de projets

- Informer en amont des pré-requis sur son environnement



Participation à l’élaboration de propositions commerciales en avant-vente

- Répondre à des sollicitations des architectes sur des dossiers complexes et apporter des préconisations sur l’avant-vente de projets complexes

- Participer à la qualification technique des dossiers en avant-vente (validation lors de la phase de charge, validation des profils, validation technique de la solution) dans une logique d’optimisation de la solution



Relation interne / externe

• Relation interne : Direction des Services, Ingénierie

• Relation externe : Clients externes, Support des éditeurs/constructeurs

Performance attendue

• Fiabilité des solutions techniques élaborées à partir d’une problématique ou d’un besoin client

• Qualité de la démarche méthodologique adoptée pour la prise en compte de l’escalade (ou de son transfert)

• Qualité des propositions émises dans les méthodologies du delivery (best practices) et dans les offres, capacité à faire évoluer le modèle

Savoir

Savoirs métiers

• Offre de service ECONOCOM - ECS

• Systèmes : AIX, Wintel, Linux

• Solutions : Réseaux, Sécurité, Stockage, Secours, Virtualisation

Langues étrangères

• Anglais

Informatique

• Pack-Office



Savoir-faire

• Etude et conseil

• Sens pédagogique/Formation

• Communication orale/Transmission de l’information

Savoir-être

• Maîtrise de soi/Résistance au stress

• Capacités relationnelles

• Résolution de problèmes

• Adaptabilité

• Esprit d’analyse

• Initiative et autonomie

• Sens de la qualité

• Sens du travail en équipe