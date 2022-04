Jean-François FANET

J'ai créé mon activité de photographe en 1986, et je suis responsable d'un studio de prises de vue de 700 m² spécialisé dans la réalisation de visuels pour des campagnes de publicité ou des catalogues.

Le studio est équipé de flashs électroniques, de dos numérique leaf et d'un atelier de construction de décors.

Sa situation géographique (sortie n°36 de l'A86 à Nanterre) permet la livraison facile par camion d'objets volumineux.

Nos clients sont à la fois des agences de publicité ou des annonceurs en direct.

Plus qu'un long discours, une visite sur le site vous permettra de découvrir nos différentes prestations !

Rendez-vous donc sans plus attendre à :



Mes compétences :

Retouche photo

Mode