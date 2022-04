Jean-Francois FERRIER

En créant SERVAERO, j'ai voulu faire profiter de mon expérience de 25 années de traitement des marchés publics.



Gestionnaire d'un important marché de maintien en condition opérationnelle d'avions de l'armée, j'apporte mon expérience aux entreprises, principalement PME-PMI et TPE, afin de leur permettre d'accéder à la commande publique dans les meilleures conditions.



Après quelques succès marquants, la clientèle de SERVAERO s'est rapidement diversifié et couvre les domaines : Aéronautiques, industrie, textile, Impression, Négoce, Tp, Informatique...



La mise en place d'un mode de communication dédié à nos clients, au travers la création d'un site internet, nous a permis d'augmenter notre périmètre d'action.



Au travers de l'exploitation de notre site, nous avons voulu faciliter la gestion des annonces proposées et la rédaction des documents de réponses, afin de permettre à nos clients de se concentrer sur leur dossier d'offre.



La particularité de notre démarche repose sur le conseil et la définition des stratégies à appliquer sur chaque marché qui sont déterminées en fonction des exigences des "acheteurs".



Nous réalisons l’élaboration des dossier de présentation d’entreprise, et contrôlons vos mémoire technique et documents de présentation de candidature et d'offre.



Afin de compléter l'éventail de nos prestations, nous réalisons des formations "marchés publcs" intra ou extra muros, éventuellement personnalisées et pouvant être financées par les organismes paritaires de formation professionnelle.



