Jean-François FLAVIEN

Bonjour,



Mon objectif depuis plusieurs années est d'identifier et d'agencer des solutions techniques afin de répondre aux problématiques des entreprises.



Identification, messagerie, collagoration, sécurité, mutualisation ou scission, quelque soient les technologies (AD, VMware, Stockage, Hébergement), je m'adosse à une méthodologie d'identification des besoins et de définition d'architecture.



Depuis deux ans, j'aborde les projets pour autant déjà maitrisé avec une nouvelle perspective, celle du End User Computing (maitrise des environnements de travails, et Application delivery), et je complète depuis quelques temps ma méthodologie par la prise en compte des problématiques métiers et fonctionnelles. Pour se faire je travaille avec mes clients sur des projets de rationalisation des moyens informatiques, la mise en place de catalogues service (parfois refacturés).

Quant aux projets d'Infrastructure, je les implémente avec des liaisons plus importantes avec les besoins d'évolution et d'adaptation de l'entreprise (réactivité, flexibilité).



Mon objectif dans 3 à 5 ans : Architecte d'Entreprise puis Urbaniste.



Mes compétences :

Virtualisation

Consulting

Exchange 2007

Audit

Architecture

VMware

Adaptation

Microsoft

Avant-vente

Windows server

Windows 7

EMC

Veeam

Active directory

VSphere5