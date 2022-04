Jean-François FLOBERT

Après une formation scientifique de haut niveau (ENS Ulm), et 6 ans de recherche appliquée, je suis entré à l'INSEAD en 1992.



Une partie significative de ma carrière s'est déroulée à l'étranger:

- 5 ans au Royaume-Uni, à Reading et à Londres,

- 2 ans aux Pays-Bas, à Amsterdam,

- 2 ans aux Etats-Unis, à New York.



Après mon MBA, ma carrière s’est déroulée dans le domaine de l'analyse et la modélisation des risques financiers: après 13 ans consacrés aux risques de marché sur les produits dérivés, dans la banque et le conseil, j'ai été responsable, pendant 5 ans, de l'équipe de modélisation et d'analyse quantitative des risques de crédit, pour les activités de Financement de Société Générale CIB.

Avec pour objectif l’optimisation de la consommation en capital:

- développement de modèles de notation (PD, LGD),

- conseil aux lignes-métiers: structuration des transactions, méthodologie de calcul du RAROC,

- gestion de la relation, pour la validation des modèles, par les équipes de contrôle interne et le régulateur (ACPR).



J'ai ensuite rejoint, fin 2012, le cabinet de conseil Harwell Management, dans le rôle de Senior Manager, pour la practice Risques.

Au sein du cabinet, j'ai développé la practice, dans les domaines suivants :

- Risques de contrepartie sur opérations de marché: amélioration des processus de suivi de la qualité des données, taux de couverture en méthode avancée

- Risques de crédit : audit et certification de modèles de notation (PD, LGD)

- Risques de marché : audit du processus de valorisation des dérivés, conformité réglementaire (CVA) et comptable (Fair Value).



Depuis septembre 2014, je suis consultant Manager chez i-Fihn Consulting, en charge du pôle Réglementation.



Mes compétences :

Risk management

Règlement 97 02

Produits dérivés

Modélisation financière

Réglementation bancaire prudentielle