Jean-François FONTAINE

Expérience professionnelle

À ce jour : En charge des grands projets d'ouvrages d'art - Dessau international - Montréal



Décembre 1998 - Janvier 2009 : Conseil Général des Ponts & Chaussées - Section "Sciences et Techniques"

Depuis octobre 2001 - Collaborateur d'un Ingénieur Général à la Mission d'Inspection Spécialisée des Ouvrages d'Art.

Avis et conseils intégrés sur les dossiers d'ouvrages d'art neufs, ainsi que sur le programme pluriannuel d'entretien et les dossiers de réparations dans diverses régions de France. Participation à des expertises, notamment celle du Terminal 2E de l'aéroport de Roissy.

Depuis décembre 1998 - Collaborateur d'un Ingénieur Général.

Secrétaire technique du groupe permanent en charge des règles techniques françaises et du comité technique consultatif aidant les maîtres d'œuvre dans l'application de ces règles. Membre du Groupe Français des Eurocodes et de divers sous-groupes traitant de ces normes européennes. Avis sur des projets de normes relatifs au génie civil.

Préparation du Projet National de recherche sur les bétons auto-plaçants.



Juillet 1995 / Décembre 1998

Direction Départementale de l'Équipement du Val d'Oise - Adjoint au chef du Service des Grandes Infrastructures

Pilotage de projets de nouvelles infrastructures (85 M€ par an)

Chargé de missions pour l'autoroute A16 en région Île de France et pour les Ouvrages d'Art.



Décembre 1992 / Juillet 1995

Service d'Études Techniques de Routes et Autoroutes - Centre des Techniques d'Ouvrages d'Art - Ingénieur senior

Conception et contrôles d'études d'exécution de grands ouvrages. Avis et conseils sur divers projets d'ouvrages d'art.



Août 1982 / Décembre 1992

Divers postes dans le domaine de la conception et du contrôle de grands ouvrages, en particulier le Pont d'Evripos en Grèce et l'autoroute A86 en Seine Saint-Denis.



Réalisations

Le Viaduc de Drancy (Ruban d'or des paysages routiers 1997).

L'Arc de la Roche Bernard (Ruban d'argent des paysages routiers 1997).

L'autoroute A86 en Seine Saint-Denis (Diverses structures totalisant 305 M€, Ruban d'argent des paysages routiers 1995 pour les ouvrages du secteur de La Courneuve).

Le Pont d'Evripos en Grèce (Plus mince dalle haubanée au monde).



Langues étrangères

Anglais courant, bonnes connaissances en allemand.



Un CV détaillé et des photos de quelques ouvrages auxquels j'ai participé sont disponibles sur http://fontaine.club.fr



Mes compétences :

Art

Ouvrage d'art