Jean-Francois FRANCOISE

Technicien en bureau d’étude, SAM, Montereau-Fault-Yonne (77)

Dessins de pièces de rechanges

Amélioration de pièces ou de sous-ensembles défaillants

Conception de système mécanique

Mise à jour et création des dossiers machines pour la maintenance des installations

relation avec les fournisseurs et entreprises de realisations/fabrications.

Reconversion professionnelle, Ateliers De Passy, Passy (89)

Elaboration de cahier des charges

Recherches de principes de solutions et élaboration de maquette numérique en conception préliminaire

Estimation de la durée d’étude de projet et du coût

Prise en compte des contraintes de conception (dimensionnement, Rdm etc.)

Réalisations de plans d’ensemble et de plans de définitions en conception détaillée

Soudeur, SA Charot, Sens (89)

Lecture de plan et traçage des éléments à poser

Oxycoupage des tôles au chalumeau ou au ZIP portatif

Soudure à l’électrode enrobée; MIG MAG ; soudage sous flux en semi-automatique

Essai et contrôle en ressuage ; essai en pression

Février – Décembre 1999 Métallier, Service National, Epernay (51)

Fabrication de petits outillages spécifiques à l’armée

Etudes et réalisations de plusieurs éléments de parcours vitalité

Blindage des véhicules militaires (vitres et portes)