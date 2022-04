Jean François FRIBOULET

Instituteur et fonctionnaire de l'Education Nationale, je suis très peu en relation avec le monde des entreprises. Cette profession ne le favorise pas et, ne le nécessite guère non plus. C'est donc par curiosité et opportunité (un ami sportif m'a parrainé) que je me suis inscrit sur ce réseau professionnel.

L'intérêt que j'y vois n'est pas vraiment directement personnel, il concerne mes deux garçons âgés de 20 et 22 ans qui font leurs études actuellement.

Le plus jeune finit un BTS HQE (hygiène qualité environnement).

L'aîné est en quatrième année à Sciences-Po Lille.

Le fait pour moi d'appartenir au secteur public me donne l'avantage de la "sécurité de l'emploi", mais aussi me prive, mes enfants et moi, d'un réseau socio-professionnel actif... Ce qui est handicapant pour eux...

Donc, si l'appartenance à ce réseau pouvait permettre, en cas de besoin, d'avoir des contacts afin que mes garçons puissent avoir des adresses pour faire : des stages, ou, des jobs, ou, leurs premiers pas professionnels, j'en serais ravi.