Je suis marié à Carine Collard et j'ai deux garçons Thomas né en 1997 et Guillaume né en 1999. Je coordonne les éducateurs de quartier au service communal de prévention de la ville de Huy et ce depuis 1994. J'aime ma famille, mon travail et ma ville. Toujours positif, j'aime aller de l'avant et travailler en équipe même si il faut quelques fois trancher et prendre des décisions pour le bien des bénéficiaires et de l'équipe.