Jean-François GAROTTA

Souchon Immobilier, spécialiste en immobilier d’entreprise depuis plus de 30 ans sur l’est des Bouches-du-Rhône jusqu’à l’ouest varois (l’axe Marseille, Aubagne, Gémenos, La Ciotat, Toulon), vous accompagne sur toutes les questions d'immobilier et vous conseille aussi bien pour la vente et la location de bureaux, entrepôts, locaux d'activités et commerciaux, terrains.



Souchon Immobilier vous accompagne également dans votre investissement immobilier, et vous propose un service dédié de gestion locative et technique. La proximité favorise la réactivité et l’efficacité, c’est pourquoi nous garantissons une gestion de proximité optimale afin de répondre efficacement et rapidement aux besoins de nos clients.



Partenaire des chefs d’entreprises, propriétaires et investisseurs souhaitant louer, acheter, vendre, faire gérer, Souchon Immobilier vous apporte conseils et solutions sur-mesure. Nos Consultants, véritables spécialistes de leur secteur, interviennent sur tous types de biens : bureaux, entrepôts, locaux d’activités, locaux industriels, locaux commerciaux et terrains.



Souchon Immobilier accompagne de grandes entreprises (Altedia, MACIF, Camille Albane, Eurovia, Lidl, Auchan, Argos Hygiène, O², Hygéna, Unopiu, JHK Trader SL, Société Générale, Chemoform, Khaan, French Cooker…), PME, professions libérales, commerçants, institutionnels et investisseurs dans leurs projets immobiliers.



