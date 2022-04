Brasse-Québec est à la recherche de partenaires :

- Gestion du personnel (embauche et supervision)

- Directeurs de Projets.

- Directeur général pour l'ensemble des Projets.



Oeuvre dans les domaines:



Musique

- Maison de Créations Artistiques (direction artistique)

- Gérance

- Compagnie de disques (label, distribution)

- Spectacles (créations de spectacles thématiques,

tournées)



Divertissement et bars

- Salle de Spectacles

- Bar

- Brew Pub (micro brasserie)

- Événements corporatifs



Pour plus d'informations:

Contactez: Jean-François Gaudreault (Président)

jfgodro@hotmail.com



Mes compétences :

Bar

Création

Culture

Divertissement

Musique

Tourisme