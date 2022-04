Après une formation d’ingénieur, Jean-François Gelin a débuté dans l’automobile pour concevoir et faire réaliser pendant 3 années des composants de système intégré pour l’industrie automobile. Il a participé à la mise en place d’un bureau d’études en 1987 pour créer et mettre au point le premier instrument de tests d’hémostase chez Diagnostica Stago.

En moins de deux ans, un semi automate de paillasse permettait d’effectuer pratiquement toutes les analyses d’hémostase. Ce premier analyseur équipé d’une détection photométrique et d’un système de mesure chronométrique, toujours d’actualité, fut en grande partie à l’origine du succès de Diagnostica Stago.

La réussite de cet instrument a été le départ d’une grande aventure, celle qui a permis à Diagnostica Stago de se hisser aujourd’hui au niveau des plus grands en matière de réactifs et d’instrumentation. 160 personnes en 1986, l’entreprise compte aujourd’hui 2300 personnes.

En charge d’équipe pluridisciplinaire, Jean-François Gelin a piloté en 1992, 1996 et 2002 des projets d’instruments qui sont devenus des produits toujours en exploitation dans le monde. En 2007 il a développé une forte expérience dans l'innovation en R&D instrumentation sur le management des idées, l'organisation de forums d’innovations et de réalisations brevetées). Depuis 2009, il a rejoint le pôle d'expertise de la direction R&D et il est en charge d'études spécifiques et innovantes.

Ses compétences en connaissances réglementaires et pluridisciplinaires lui ont permis de maîtriser les interactions utiles à la conduite d'études complexes et stratégiques pour l'entreprise.





Mes compétences :

Créativité

Fédérateur

Fédérateur en innovation et créativité

Innovation

innovation et créativité

Inventeur

Manager