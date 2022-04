Jean-François GEMMRICH

Mon métier de Designer permet de penser et de définir un projet de manière globale et axé sur l'utilisateur. Je prends en charge les aspects Design Thinking, Design Global, Stratégie de Marque et Design Opérationnel.



Comprendre l'utilisateur et l'accompagner dans le changement sont mes priorités. Je participe depuis près de vingt-trois ans à la fondation de plusieurs entreprises dans les domaines des services numériques.



Directeur de projets innovants : Design Produit, Innovations, User Xperience, Webdesign, E-learning et Edition je suis également manager d'équipes pluridisciplinaires de la conception à l'industrialisation.



Je suis consultant depuis 2005, co-fondateur et associé d'une SSII, co-fondateur et associé de la franchise Weeredoo (réparation d’objets connectés) et créateur de ma propre marque de mobilier, luminaires et objets décoratifs.



J’ai une formation Master en Design Global à l'ESDI Paris (Ecole Supérieure de Design Industriel - 1995).



Mes compétences :

Chef de projet

Conseil

Création

Créativité

Design

Design d'espace

Design global

Design graphique

Design industriel

Design produit

Design web

Emballage

Formation

Gestion de projet

Identité Visuelle

Packaging

Signalétique

Web

Graphisme

Architecture d'intérieur

Ux design