Jean-François GEORGES

Avec 9 années d’expérience sur les modules de la chaîne logistique de SAP, je pilote des projets d’implémentation et de consolidation (assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) sur ces modules, du paramétrage à la recette, en passant par les spécifications technico-fonctionnelles et les ateliers avec le métier.

Je dispose d’une solide expérience des processus logistiques (internes et externes) ainsi que des compétences sur les autorisations. J’aime l’innovation et la mise en place de solutions créatives pour amener une performance optimale. A titre d’exemple, j’ai repris et coordonné l’activité d’échanges de données avec une centaine de fournisseurs pour un montant annuel d’environ 800M€ par an. A cet effet, j’ai mis en place des procédures et des outils industriels.



Mes compétences :

SAP

Conseil

Éthique

Humour

Patience

International

Système d'information

Relationnel

Management

Ouverture d'esprit

Adaptabilité

Autonomie

Rigueur

Gestion de projet

EDIFACT

Rédaction

SAP Sales and Distribution

Échange de données informatisé

SAP Warehouse Management

SAP Material Management